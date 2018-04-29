Газовый эшафот России

Россия, осознавая драматические последствия для своей экономики от введения Западом второй волны санкций, перешла на традиционный для нее язык шантажа – газовый. Она стала сокращать поставки газа в Европу, тем самым срывая реверс в Украину, который является главным козырем Киева в плане диверсификации поставок топлива и гарантом прохождения осенне-зимнего периода в нормальном режиме, что касается и стран Евросоюза.

Кремль решился на такой шаг, предвидя коллапс своей энергосистемы: ограничительные меры ЕС, которые вступят в силу 12 сентября, в первую очередь, коснутся крупнейших госкомпаний – «Роснефти», «Транснефти», «Газпром нефти». Кроме того, всем западным энергокомпаниям будет запрещено сотрудничество с Россией в поисках нефтяных месторождений и их разработке. Запретят также обмен энергетическими технологиями и предоставление услуг в этой сфере. В случае применения со стороны ЕС таких эмбарго, США также выступят с подобным списком санкций.

Введение ограничений постоянно откладывалось, что давало Брюсселю время для оценки эффективности режима прекращения огня в Украине. Но эскалация конфликта в виду действий РФ в Донбассе не утихает, поэтому Комитет постоянных представителей ЕС (COREPER) 11 сентября одобрил новые санкции.

Не от большого ума

А с 8 сентября «Газпром» стал сокращать поставки газа в Польшу, не объяснив причин. По данным польской нефтегазовой компании PGNIG, объем сначала был снижен на 24%, а 10 сентября дефицит составил около 45%. Как результат, 10 сентября в 14.00 Польша прекратила реверсные поставки газа в Украину.

По словам главы «Укртрансгаза» Игоря Прокопива, польская сторона попросила 2 дня технического перерыва поставок в Украину для поиска необходимого ресурса на своем рынке. «Поляки заявили («Газпрому» - УНИАН) 11 млн кубометров газа в сутки, а россияне подтвердили 7 млн. То есть, «минус» 4 млн. А 4 млн – это и есть наш реверс», - пояснил Прокопив.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пока не видит причин для паники. «Пока я бы не паниковал. Мне не поступали никакие сигналы о том, что это могло быть мотивировано политическими или даже экономическими причинами», - сказал он, добавив, что в действительности все могло произойти по техническим причинам.

Но дальнейшие шаги России развеивают всякие сомнения - Кремль перешел в наступление на газовом фронте. Так, вслед за Польшей, поступили новости из Венгрии. «Газпром» поднял искусственно цены на газ для этой страны, что автоматически сделало невыгодным использование реверсного маршрута поставок топлива в Украину.

«Венгрия сегодня загружена мало. Там поработали россияне. Они создали искусственно ситуацию с ценой газа на рынке Венгрии, он (стоит - УНИАН) порядка 400 долл. (за тысячу кубометров - УНИАН). Он для нас слишком дорогой», - сказал Прокопив, добавив, что цена была поднята «за счет транспортных надбавок, у «Газпрома» есть много путей для этого».

*** Украина использует реверсные маршруты поставок газа из Венгрии, Польши, Словакии и Румынии. Наиболее перспективным маршрутом является словацкий. В частности, по реверсу из Словакии Украина может получать порядка 27 млн кубометров в сутки и приблизительно 14 млн кубометров с территории Польши и Венгрии. Украина на протяжении более 3 месяцев не может довести суточные объемы поставок природного газа из Венгрии до максимально возможных 16 млн кубометров. В среднем объем суточного экспорта газа из Венгрии составляет от 3 до 5 млн кубометров. В целом, Украина получает по реверсу 30-32 млн кубометров газа в сутки, но этот объем может быть увеличен. В 2013 году Украина импортировала 29,6 млрд кубометров газа. Всего по итогам 2013 года Украина потребила газа 50,387 млрд куб. м. Добыча газа в Украине в 2013 году достигла 21 млрд кубометров.

Дальше - больше. «Газпром» сократил поставки в Словакию и Германию. По словам пресс-секретаря словацкой национальной компании SPP Петра Беднара, пока снижение объема незначительное - около 10%, оно не повлияло на поставки топлива клиентам компании. А вице-премьер-министр, министр иностранных дел Словацкой Республики Мирослав Лайчак уверил, что Словакия может гарантировать 40% импортного газа для Украины. Тем не менее, риск срыва поставок не снят.

В немецком газовом концерне E.ON сообщили, что компания действительно стала меньше получать газа из России, но при этом заверили, что ограничения не повлияют на энергетическое снабжение страны (Украина получает реверсный газ по контракту с немецкой RWE AG).

Эксперт польского Института энергетических исследований (ISP) Павел Поправа считает, что Российская Федерация снижением объемов поставок газа пытается шантажировать Европейский Союз, который планирует ввести новые санкции в отношении РФ. При этом он подчеркнул: «Газпром» впервые ограничил транзит топлива не только через Украину, которую он периодически обвинял в отборе транзитного газа, но и через Беларусь. По словам Поправы, это поставило под угрозу не только государства Восточной Европы, которые больше всего пострадали во время двух предыдущих «газовых войн» Украины и России в 2006 и 2009 годах, но также Германию, которая через Ямальский газопровод ежегодно получает около 30 млрд кубометров газа. «В этой ситуации вся ответственность за прекращение поставок лежит на российской стороне», - сказал он.

Поправа надеется, что государства Евросоюза не поддадутся на шантаж РФ. По его словам, если они отреагируют на него, то Россия может продолжить действовать подобным образом. Он не исключил, что часть стран, среди которых Словакия и Венгрия, могут под давлением россиян полностью отказаться от реверсных поставок газа в Украину.

Президент Центра глобалистики Стратегия XXI Михаил Гончар считает, что Европе в ответ на действия «Газпрома» стоит провести стресс-тесты своей газотранспортной системы, прекратив закупку российского «голубого топлива» на две недели.

«Европе стоило бы провести натурные стресс-тесты, отказавшись, допустим, на две недели от российского газа, и посмотреть, как сработает их система. Они себе это могут позволить. У них в хранилищах сейчас газа под завязку», - сказал Гончар.

По мнению эксперта, для «Газпрома», который львиную долю валютной выручки получает на европейском газовом рынке, такая инициатива Еврокомиссии создала бы существенные неудобства, но у ЕК есть другая проблема, не позволяющая действовать нестандартно. «Они не могут прийти к единому мнению, и Россия этим пока пользуется», - подчеркивает эксперт.

По мнению Гончара, то, что сейчас происходит в Европе, – один из элементов гибридной войны Кремля - когда наступает деэскалация военного конфликта на востоке Украины, в действие вступает газовый аргумент.

Эксперт допускает вариант полной остановки «Газпромом» поставок газа в ЕС через Украину, чтобы Еврокомиссия одобрила строительство «Южного потока» и вывела из-под действия Третьего энергопакета газопровод OPAL (немецкое продолжение «Северного потока»). Но при этом, по мнению Гончара, в Европе, скорее всего, на эти требования Кремля не пойдут. «Они уже порядком достали всех в Европе», - подытожил эксперт.

Европа готовится к газовой войне

Еврокомиссия уже отреагировала на действия «Газпрома». Представитель вице-президента ЕК по энергетическим вопросам Гюнтера Эттингера Марлене Холзнер заявила, что в случае, если снижение поставок не обосновано техническими проблемами, то вопрос с российской стороной будет обсуждаться в Берлине 20 сентября. Как и газовые разногласия РФ и Украины. То есть, переговоры пройдут в трехстороннем формате.

«Причины (сокращения объемов газа) могут быть разными, может быть и техническая причина. И если причина техническая, то нет смысла затрагивать этот вопрос в трехстороннем порядке, или в диалоге. Если это будет другое, тогда да, мы затронем этот вопрос во время трехсторонней встречи 20 сентября в Берлине», - сказала она, добавив, что «реверс - это очень важный принцип европейского энергетического рынка, и это принцип должен уважаться».

В целом, Европа, зная «характер» Кремля, разрабатывает механизмы реагирования на возможное прекращение транзита газа из России. Среди мер, по данным СМИ, - переход на управление энергосистемой ЕС в ручном режиме, в частности, относительно использования газовых хранилищ и терминалов регазификации СПГ. Сейчас ряд европейских трейдеров ведут поставки газа в Азию и Латинскую Америку. ЕС намерен ограничить такие действия.

Евросоюз также рассматривает возможность перевода на единую систему процедуры сбора заявок на виртуальный реверс природного газа. То есть, можно будет любой стране ЕС российский газ закупать в другой стране Евросоюза, а затем отбирать его на своей территории без физического перемещения объемов. В случае введения такого механизма «Газпром» вынужден будет корректировать контракты. Кроме того, стратегия ЕС будет окончательно направлена на снижение потребления российского топлива и переход на альтернативные источники. Активизирует ЕС и реализацию инициативы главы Совета ЕС Дональда Туска о создании энергетического союза газотрейдеров для противостояния российской монополии. Все перечисленное планируется рассмотреть на неформальной встрече министров энергетики ЕС 6 октября, а окончательный вариант предложений - на саммите лидеров ЕС 17-21 октября. Но эксперты не исключают, что действия России могут ускорить процесс принятия ответных решений Европой.

И тогда сработает бумеранг - разваливающаяся от санкций Запада экономика «соседки» ее же «газовыми» инициативами окончательно будет ввергнута в коллапс, который неминуемо приведет к социальному взрыву. А его результатом, как показывает практика, станет свержение диктаторского режима, который уничтожает собственный народ, заставляя его воевать против страны, не захотевшей повиноваться «императору», предпочтя свободу рабству.

Нана Черная (УНИАН)