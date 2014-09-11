"Газпрому" может не хватать газа для возросшего спроса в ЕС - польский эксперт

Такое мнение корреспонденту УНИАН в Польше высказал польский эксперт по энергетическим вопросам Анджей Щесняк.

"Может быть так, что сейчас россияне не имеют достаточного количества газа, чтобы обеспечить этот возросший спрос", - сказал собеседник агентства, назвав этот вопрос скорее всего "техническим".

Собеседник агентства также заявил, что данные оператора польской газотранспортной системы Gaz System свидетельствуют о том, что ежесуточные поставки российского газа в Польшу за последнюю неделю на самом деле выросли, а не сократились.

Он предоставил агентству таблицу из системы компании, согласно которой за первые два дня этой недели польская PGNIG импортировала с восточного направления 25,5 и 27 млн кубометров газа по сравнению с 21,4 и 22,2 млн кубометров соответственно в предыдущие понедельник и вторник.

"Проблем с поставками нет, есть проблема с коммуникацией с "Газпромом", - сказал эксперт, комментируя ограничения поставок в Польшу.

Щесняк считает необоснованной публикацию британской Financial Times, которая в начале этой недели написала о плане "Газпрома" сократить поставки газа в ЕС для того, чтобы заблокировать так называемые реверсные поставки топлива в Украину.

"Эта такое угадывание, что, может быть, они этого хотят или другого, или что-то Путину приснилось", - заявил он, отметив, что газета не предоставила никаких доказательств, что россияне действительно хотят это сделать.

Как сообщал УНИАН, вчера польская национальная нефтегазовая компания PGNIG сообщила, что с понедельника "Газпром" начал поставлять ей меньше газа, чем компания заказывала и чем это было предусмотрено действующим контрактом. Сегодня польская компания заявила о том, что россияне недопоставили 45% топлива, в то время как за два предыдущих дня - 24 и 20 процентов соответственно.

Об ограничении поставок сообщили также немецкая E.On и словацкая SPP, которая заявила о том, что за последних два дня поставлено на 10% меньше газа, чем она заказывала.

"Газпром" поставляет 28-ми странам Европейского Союза около 30% необходимого им газа. Причем ряд стран - главным образом из Восточной Европы - покупают у России от 70% (к примеру, Польша) до 98% газа (Словакия).