Польша сегодня может возобновить прокачку газа в Украину

Оператор польской газотранспортной системы, компания Gaz System ожидает по итогам сегодняшнего дня увеличения поставок российского газа в Польшу на более чем 30%, что может позволить ей возобновить приостановленную вчера прокачку топлива в Украину.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом сообщил глава компании Ян Хадам в эфире TVN24 Biznes i Swiat.

"Сегодня ситуация вернулась к норме и надеюсь, что получим около 20 млн кубометров газа", - сказал он, заметив, что вчера с восточного направления компания получила 15 млн кубометров газа.

Хадам сказал, что этих объемов "хватает" для того, чтобы возобновить поставки газа в Украину, заметив, что компания "работает над таким решением".

Он также сообщил, что Gaz System прекратила поставки в Украину в связи с тем, что полностью перестала получать газ через один из пунктов на границе с Беларусью.

Представитель компании признал, что компания могла сохранить эти поставки в Украину, если бы начала использовать газ из газовых хранилищ, но решила не делать этого.

"Сейчас мы поставляем в Украину 4 млн кубометров газа в сутки. Это символический объем, поскольку им не хватает 10 млрд кубометров в год", - сказал он, добавив, что решение принималось на уровне компании без консультаций с представителями правительства.

Глава компании подчеркнул, что такую возможность предусматривает подписанный контракт на оказание услуг по транспортировке этого газа через польскую территорию.

Хадам также сказал, что с начала недели Польша импортировала с восточного направления приблизительно такое же количество газа, как в начале месяца - от 19 до 21 млн кубометров в сутки - и в физическом выражении поставки упали только вчера.

Он добавил, что сейчас ежесуточные потребности поляков в газе составляют около 30 млн кубометров, 20 млн кубометров из которых страна импортирует из РФ, а остальные - из других государств ЕС.

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Как сообщал УНИАН, вчера польская PGNIG, которая занимается импортом газа в Польшу, заявила о том, что "Газпром" поставляет ей с начала недели меньше газа, чем она заказывает, и не объясняет причин такого решения.

Вчера компания недополучила 45% заказанного топлива после дефицита в 24% и 20%, соответственно, за два предыдущие дни.

Глава "Укртрансгаза" заявил вчера, что Польша объяснила прекращение поставок газа в Украину, который реализуется по контракту с немецкой компанией RWE Supply&Trading и с "Нафтогазом", зафиксированным ограничением поставок топлива из РФ.

По его словам, польская сторона попросила два дня для того, чтобы найти недостающий ресурс у других источников.