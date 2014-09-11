Правительство ликвидировало одну из теневых схем продажи газа на $500 млн

Правительство ликвидировало одну из теневых схем продажи промышленным предприятиям неучтенного газа, предназначавшегося населению, в объеме не менее 1 млрд кубометров на общую сумму до 500 млн долл. Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе брифинга в Киеве сообщил вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

«Мы нашли эту дыру… мы ударили по грязным рукам стоимостью 400-500 млн долл. Это объем теневой схемы, которая работала в газовом секторе», - сказал Гройсман.

Он рассказал, что на текущий момент правительство внесло коррективы в нормативы потребления газа населением. Ранее считалось, что без газового счетчика один потребитель потребляет 9,8 кубометров газа в месяц, хотя фактически этот показатель равняется 6 кубометрам. «Без счетчика вам выставляли оплату за 9,8 кубометров, которых вы не потребляли, но оплатили… Вы за него заплатили по цене для населения – по самой низкой цене», - сказал Гройсман, добавив, что неучтенные объемы были проданы промышленности. «(Объемы газа - УНИАН) были проданы как самый дорогой газ, который не учитывался, промышленности по 500 долл. (за тысячу кубометров)».

По словам Гройсмана, в результате раскрытия одной из таких схем, в газовом балансе Украины добавился миллиард кубометров фиксируемых объемов топлива.

«И таких вещей может быть достаточно, и их нужно искать. Их нужно выжигать каленым железом», - резюмировал вице-премьер.

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2013 году сократила потребление газа по сравнению с 2012 годом на 8,1% - до 50,358 млрд кубометров.