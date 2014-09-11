ДТЭК Ахметова за полгода получил 7,6 млрд гривень убытка

Крупнейший частный украинский энергетический холдинг ДТЭК, контролируемый бизнесменом Ринатом Ахметовым, в январе-июне 2014 года получил 7,582 млрд грн чистого убытка против 1,197 млрд грн прибыли за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщается в финансовом отчете компании, размещенном на сайте Лондонской фондовой биржи.

Согласно документу, консолидированная выручка компании в первом полугодии увеличилась по сравнению аналогичным периодом 2013 года на 1,1% — до 44,275 млрд грн с 43,776 млрд грн.

При этом в сообщении отмечается, что основным фактором получения убытка в компании была валютная потеря 8,646 млрд грн из-за девальвации гривни на 48%.

В тоже время сообщается, что за 6 месяцев компания увеличила прибыль до вычета налогов (EBITDA) на 21% - до 8,513 млрд грн по сравнению с 7,022 млрд грн за 6 месяцев 2013 года.

ДТЭК за указанный период увеличил продажи электроэнергии конечным потребителям на 1,6% - до 21,680 млрд грн, при этом на экспорт пришлось 15,386 млрд грн, что на 7,5% меньше показателя 6 месяцев 2013 года.

Продажи энергетического угля в январе-июне выросли на 19,8% - до 3,274 млрд грн. Также сообщается, что ДТЭК за 6 месяцев продал природного газа на 1,298 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, ДТЭК в 2013 году сократил чистую прибыль на 44% - до 3,332 млрд грн против 5,954 млрд грн в 2012 году.

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Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент».

В угольный сегмент ДТЭК входят «ДТЭК Павлоградуголь» (объединяющее 10 шахт), «ДТЭК Добропольеуголь» (5 шахт), «ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса», «ДТЭК Ровенькиантрацит» (6 шахт и 3 обогатительные фабрики), «ДТЭК Свердловантрацит» (5 шахт и 3 обогатительные фабрики), «Шахта «Белозерская» и пять обогатительных фабрик.

Сегмент генерации представлен «Востокэнерго», «ДТЭК Западэнерго» и «ДТЭК Днепроэнерго».