Яценюк призвал ЕС проверить действия России по сокращению поставок газа в Европу

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился к Европейскому Союзу с призывом начать проверку действий России по сокращению поставок газа в страны - члены ЕС.

Об этом он сказал на встрече в Киеве с президентом Эстонии Тоомасом Хендриком Ильвесом, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

Яценюк считает, что такие действия РФ являются «четким знаком ненадежности России как газового поставщика». Он сообщил, что Минэнергоугля обратилось в Еврокомиссию с просьбой начать проверку этих действий России. «Россия использовала и использует газ как один из видов оружия», - подчеркнул премьер-министр Украины. «Идея российского «Газпрома» понятна: остановить реверсный поток. Они хотят заморозить нас зимой», - сказал Яценюк.

По его убеждению, европейские партнеры выполнят все свои обязательства. Яценюк отметил, что Украина уже осуществила предоплату. «Это для нас – вопрос национальной безопасности», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, "Газпром" планирует ограничить поставки газа своим потребителям в Евросоюзе, чтобы вынудить их отказаться от реверсных поставок топлива в Украину, которой российский газовый монополист полностью прекратил поставлять его с середины июня этого года. Украина благодаря реверсным поставкам намерена частично компенсировать недобор газа из РФ.

10 сентября «Газпром» без объяснения начал сокращать поставки газа Польше, тем самым перекрыв реверс в Украину.

Также, по словам председателя «Укртрансгаза» Игоря Прокопива, «Газпром» искусственно завысил цены на газ до 400 долларов за тысячу кубометров на венгерском рынке, сделав тем самым непривлекательными поставки топлива в Украину, тогда как из Словакии газ обходится по 320-330 долларов за тысячу кубометров.