«Газпром» сократил поставки газа уже четвертой стране Европы - Австрии

Системный оператор энергетики Австрии E-Control сообщил, что объем поставок газа из России 11 сентября снизился на 15%, заявил в интервью австрийскому телевидению руководитель газового подразделения E-Contol Бернхард Пайнц.

По его словам, "одно из объяснений - в России происходит заполнение газовых хранилищ, поэтому меньше газа идет на транзит и экспорт в Европу".

Как передает Прайм, в то же время в австрийской нефтегазовой компании OMV сообщили, что "российские партнеры заранее проинформировали" о снижении объема поставок. В компании также спрогнозировали, что поставки из РФ могут быть ограничены и в ближайшие несколько дней.

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Как сообщал УНИАН, в среду польская PGNIG заявила об ограничении с начала этой недели российским "Газпромом" - без объяснения причины - поставок газа в Польшу. 10 сентября, по ее данным, польская компания получила на 45% меньше газа, чем заказывала после того, как двумя днями ранее недопоставки были на уровне 24 и 20%.

О снижении поставок газа из России заявил также немецкий E.On. и словацкая SPP, которая заявила о том, что за последних два дня поставлено на 10% меньше газа, чем она заказывала.

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Ранее на этой неделе британская Financial Times написала, что российский "Газпром" планирует ограничить поставки газа в Европейский Союз для того, чтобы заблокировать реверсные поставки газа из ЕС в Украину.

В июне Россия полностью прекратила поставки газа украинцам, которые, благодаря поставкам, главным образом, из Словакии, а также Венгрии и Польши хотели компенсировать часть возникшего газового дефицита.