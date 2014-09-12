На Донбассе в 16 населенных пунктах появился свет

В Донецкой области 11 сентября энергетики компании ДТЭК восстановили электроснабжение 16 населенных пунктов, но еще 104 населенных пункта остаются обесточенными.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ДТЭК, в работах участвовали 372 энергетика компании в составе 159 бригад с использованием 104 машин спецтехники.

Так, восстановлено электроснабжение Ждановки и Тельманово, частично восстановлено электроснабжение в Новоазовске и Снежном. Восстановлена подача электроэнергии жителям поселков Грузско-Зорянка, Грузско-Ломовка в Макеевке.

Бригадами ДТЭК восстановлено электроснабжение хуторов Котовский, Новоклиновка, Кобзари, Петропавловка, сел Родники, Мокроеланчик, Красновка, Кошарное, Васильевка (Амвросиевский район), Лебедино (Новоазовский район).

Обесточенными (частично и полностью) остаются 104 населенных пункта. Частично обесточены Дебальцево, Амвросиевка, Харцызск, Зугрэс, Шахтерск, Углегорск и Ясиноватая. Частично без электроэнергии остаются жители Куйбышевского и Кировского районов Донецка. Полностью обесточен поселок Грабари.

Также обесточены поселки Дубровка, Передереево, Пересыпное, Зрубное, Чугунокрепинка, Мариновка, Степановка, Сауровка, Тараны, Латышева, Дмитровка и др.

Читайте такжеУкраинцев предупреждают о возможных отключениях света, как в 90-х годах

Остается обесточенной насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водовода – вода не поступает на Красноармейскую и Великоанадольскую фильтровальные станции. Также обесточены Донецкая фильтровальная станция, Новостожковский водопроводный узел, Кировский водопроводный узел.

11 сентября бригады Горловского, Восточного, Торезского, Дебальцевского, Снежнянского, Старобешевского, Ясиноватского РЭС «Донецкоблэнерго» (ДТЭК) не могли проводить ремонтно-восстановительные работы из-за боевых действий.

Оплата за коммунальные услуги в ряде городов Донецкой области проводится только в безналичной форме посредством интернет-банкинга. На 11 сентября оплата наличными через «Ощадбанк» была временно невозможна в Ясиноватой и Тельманово.