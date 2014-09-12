Цены на нефть обвалилась ниже $98 за баррель

На мировых торгах в пятницу, 12 сентября, цены на нефть Brent опустились ниже отметки $98 за баррель на фоне слабого спроса, передает Reuters.

Читайте такжеБюджет России на 2015 год будет трещать по швам, если цена нефти упадет ниже $96Так, фьючерсы на Brent подешевели на $0,27 до $97,81 за баррель, а фьючерсы на WTI торговались на уровне открытия торгов $92,83. С начала недели цена Brent снизилась на 3%.

Рост мирового потребления нефти стремительно замедляется из-за ослабления экономик Европы и Китая, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (IEA).

По мнению экспертов, давление на рынок оказывают геополитические проблемы, связанные с Россией и Украиной.

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