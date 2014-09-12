Польша сегодня планирует возобновить поставки газа в Украину

Польша сегодня возобновит поставки газа в Украину из Европейского Союза, приостановленные в среду, 10 сентября, из-за ограничений в поставках российского газа в страну.

Об этом свидетельствуют данные оператора польской газотранспортной системы Gaz System.

Cегодня компания планирует прокачать около 3,8 млн кубометров газа, что отвечает тем объемам, которые поставлялись до приостановки поставок.

Как сообщал УНИАН, вчера глава Gaz System заявил, что компания ожидает по итогам 11 сентября увеличения поставок российского газа более чем на 30%, что, по его словам, позволит возобновить прокачку газа в Украину.

10 сентября польская PGNIG, которая занимается импортом газа в Польшу, заявила о том, что "Газпром" поставляет ей с начала недели меньше газа, чем она заказывает, и не объясняет причин такого решения.

10 сентября компания недополучила 45% заказанного топлива после дефицита в 24% и 20% соответственно за два предыдущие дни.

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Справка УНИАН. Польша стала первой страной из Европейского Союза, через которую Украина начала транспортировать газ в так называемом реверсовом режиме, но в то же время она имеет наименьшие технические возможности для таких поставок: около 1,5 млрд кубометров газа в год. Больше всего топлива Украина с сентября этого года может прокачивать через Словакию - до 10 млрд кубометров ежегодно. Еще около 4 млрд кубометров газа Украина может прокачивать через Венгрию.

Представители украинской власти заявляют, что Украине дешевле купить российский газ у партнеров из Европейского Союза, чем непосредственно у "Газпрома", который со 2 квартала этого года увеличил цену газа для украинцев почти вдвое, - до 485 долларов за тысячу кубометров.