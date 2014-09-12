Польша возобновила поставки газа в Украину

Польша сегодня утром возобновила поставки газа в Украину из Европейского Союза, приостановленные в среду, 10 сентября, из-за ограничений в поставках российского газа в страну.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Польше в пятницу сообщила пресс-секретарь оператора польской газотранспортной системы Gaz System Малгожата Полковская.

"Сегодня с начала газовых суток (6:00) поставки были возобновлены", - сказала она.

По данным Gaz System, сегодня компания планирует прокачать в Украину около 3,8 млн кубометров газа, что отвечает тем объемам, которые поставлялись до приостановки поставок с начала сентября. Это почти максимальный объем, который возможно прокачивать через пункт "Хермановице", используемый для этих поставок, – через него можно качать не более 4 млн кубометров в сутки.

Вчера, 11 сентября, глава Gaz System заявил, что компания ожидает по итогам 11 сентября увеличения поставок российского газа более чем на 30%, что, по его словам, позволит возобновить прокачку газа в Украину.

Через Польшу украинский "Нафтогаз" покупает газ по контракту с немецкой RWE Supply&Trading, а Gaz System предоставляет только услуги по транспортировке этого топлива. Условия контракта с польской компанией позволяют ей прекратить поставки в любой момент, когда она посчитает это необходимым.

Как сообщал УНИАН, польская Gaz System заявила, что была вынуждена остановить поставки газа в Украину из-за того, что польская компания PGNiG, которая занимается импортом газа в Польшу, в начале этой недели начала получать меньше газа, чем заказывала у российского "Газпрома". Представители PGNiG заявили, что "Газпром", несмотря на просьбы компании, по состоянию на 11 сентября не объяснил причин ограничения поставок.

О меньших поставках газа из России, которая поставляет ЕС около 30% необходимо этим странам топлива, на этой неделе заявили также представители газовых компаний из Германии, Словакии и Австрии.

Эксперты высказывали мнение, что ограничениями поставок в ЕС Россия может шантажировать Европу, чтобы она не вводила новые санкции за действия РФ в Украине, пытается заблокировать поставки газа из ЕС в Украину или же "Газпрому" просто не хватает топлива для того, чтобы обеспечить возросший спрос на него в Европе.

Справка УНИАН. Польша стала первой страной из Европейского Союза, через которую Украина начала транспортировать газ в так называемом реверсовом режиме, но в то же время она имеет наименьшие технические возможности для таких поставок: около 1,5 млрд кубометров газа в год. Больше всего топлива Украина с сентября этого года может прокачивать через Словакию - до 10 млрд кубометров ежегодно. Еще около 4 млрд кубометров газа Украина может прокачивать через Венгрию.

Представители украинской власти заявляют, что Украине дешевле купить российский газ у партнеров из Европейского Союза, чем непосредственно у "Газпрома", который со 2 квартала этого года увеличил цену газа для украинцев почти вдвое, - до 485 долларов за тысячу кубометров.