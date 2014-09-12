Словакия продолжает получать меньше газа из России

Словацкая национальная газовая компания SPP продолжает получать на около 10% меньше газа, чем заказывала у российского "Газпрома", но это никоим образом не отобразилось на ее потребителях.

Об этом УНИАН в пятницу сообщил пресс-секретарь словацкой компании Петро Беднар.

"SPP сегодня снова получает на 10% меньше газа. Несмотря на это, наша компания гарантирует стабильные поставки всем нашим потребителям без ограничений и продолжает закачивать газ в подземные хранилища", - отметил он в переданному агентству сообщении.

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Как сообщал УНИАН, SPP зафиксировала ограничения в поставках российского газа в Словакию на уровне около 10% в начале этой недели. Компания не сообщала, насколько поставки упали в реальных объемах по сравнению с началом месяца или средними показателями прошлого года.

Словакия оказалась одной из четырех стран, которые на этой неделе объявили о меньших поставках газа из РФ, которая является одним из крупнейших поставщиков этого топлива для 28-ми государств Европейского Союза.