В Харьковской области открыли новое газовое месторождение

Крупнейшая украинская газодобывающая компания «Укргазвыдобування» в результате проведения геологоразведочных работ открыла Малокринковское газоконденсатное месторождение (Харьковская обл.) с общей оценкой запасов и ресурсов газа в объеме 500 млн кубометров, говорится в пресс-релизе компании.

Согласно сообщению, на месторождении действует первая скважина, производительность которой составляет около 22 тыс. куб. м газа в сутки. Планируемый объем добычи - 6,5 млн куб. м газа в год.

Подтвержденные запасы газа скважины составляют 30 млн куб. м, перспективные ресурсы - 230 млн. куб. м.

В сообщении отмечается, что в ближайшее время компания планирует проводить дальнейшую разведку месторождения.

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Как сообщал УНИАН, «Укргазвыдобування» в январе-августе 2014 года сократила добычу газа на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 10,085 млрд кубометров.

Справка УНИАН. «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины, на которую приходится около 75% всего добываемого в Украине газа.

В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування». 100% акций компании принадлежит НАК «Нафтогаз Украины».