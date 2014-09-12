Запорожская АЭС продолжает работы по продлению срока эксплуатации блока №1

На крупнейшей в Европе Запорожской атомной электростанции продолжаются работы по продлению срока эксплуатации энергоблока №1, проектный срок службы которого истекает в декабре 2015 года, сообщает НАЭК «Энергоатом».

В сообщении отмечается, что для того чтобы продлить срок эксплуатации блока, персонал Запорожской АЭС реализует целый комплекс широкомасштабных мероприятий.

Плановый средний ремонт, который проводится сейчас на энергоблоке №1, для персонала станции знаковый, так как в этом году энергоблоку исполняется 30 лет. На эту ремонтную кампанию в 114 суток запланировано выполнить много регламентных и сверхрегламентных работ. Из штатных регламентных работ в реакторном отделении запланирован: средний ремонт реактора с перегрузкой активной зоны, ремонт парогенератора - 4, главного циркуляционного насоса – 1, капитальный ремонт теплообменника аварийного расхолаживания и отгрузка двух многоместных герметичных корзин в сухое хранилище отработанного ядерного топлива. В турбинном отделении будет выполнен средний ремонт турбины паровой К-1000-60/1500-2 с вскрытием цилиндра низкого давления 1 и 2, капитальный ремонт циркуляционного насоса на блочной насосной станции. Весь объем работ проходит по выданным техническим заданиям, и готовность к основным ремонтным работам высокая.

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При этом в «Энергоатоме» подчеркивают, что в предпоследнем планово-предупредительном ремонте–2015 на энергоблоке №1 будет выполнен основной объем работ по продлению срока эксплуатации.

Это будут в основном работы специалистов электрического цеха по выполнению работ в системах безопасности. Будет произведена замена оборудования комплектных трансформаторных подстанций типа КТПСН 0,4 кВ, замена щита постоянного тока, замена защит РЗА системы питания собственных нужд 6 кВ на микропроцессорные устройства.

По цеху тепловой автоматики и измерений будет произведена замена оборудования автоматизированной системы управления турбины - 1000М (2 этап) и замена оборудования унифицированного комплекса технических средств на программно-технический комплекс систем нормальной эксплуатации турбинного отделения. Планируется впервые монтаж элементов системы дистанционного контроля усилий в арматурных канатах системы защитной оболочки, так как ранее данные работы не проводились ни на одном энергоблоке Запорожской АЭС, а на Южно-Украинской АЭС такие работы уже выполнены.

Как сообщал УНИАН, госкомпания НАЭК «Энергоатом», являющаяся оператором всех действующих атомных станций Украины, считает своей главной задачей продление срока службы действующих атомных блоков, а не строительство новых.

В планах компании - за 6 лет продлить срок эксплуатации 9 из 15 энергоблоков, поскольку до 2020 года у них заканчивается проектный срок службы.

Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн кВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.