Баррозу надеется, что Украина и РФ решат газовый конфликт в ближайшие дни

Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу надеется, что в ближайшие дни на трехсторонней встрече удастся решить энергетический конфликт между Украиной и Россией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на брифинге в Киеве.

"Мы также вовлечены в решение вопроса, которое бы гарантировало справедливую рыночную цену и решение предыдущих долгов, а также стабильные поставки газа в Украину. Мы надеемся, что трехсторонняя группа по энергетике состоится в ближайшие дни и будет достигнуто соглашение между сторонами для того, чтобы обеспечить транспортировку газа, одновременно, чтобы в Украине не было риска нехватки газа зимой", - сказал он.

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Также Баррозу отметил роль европейских государств в вопросе реверсной поставки газа в Украину, в частности Польши, Венгрии и Словакии, и подчеркнул, что Еврокомиссия решительно настроена "ответить на неприемлемое поведение России".

Он напомнил, что Евросоюз ужесточил санкции в отношении конкретных россиян. "Мы должны России доказать, что гораздо лучше иметь конструктивные отношения с Украиной и ЕС", - сказал Баррозу.

Ранее представитель вице-президента Европейской комиссии по энергетическим вопросам Гюнтера Эттингера Марлене Холзнер заявила, что Трехсторонняя встреча в формате Украина-Россия-ЕС для решения спорных газовых вопросов состоится 20 сентября в Берлине.