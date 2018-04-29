Схема Продана: как министр энергетики судью выбирал

В августе министр Юрий Продан сразу в один день подал четыре иска в Хозяйственный суд Киева. Согласно данным Единого реестра судебных решений, ответчиками по всем искам выступают одни и те же компании – «Украинская аграрная биржа», «Украинская универсальная биржа», «Укрнафта» и «Укргазвыдобування».

Но оказывается, это далеко не единственное совпадение. Все иски буквально написаны под копирку. Совпадает каждое слово и требование к ответчикам: запретить крупнейшему в Украине нефтедобытчику - «Укрнафте» - продажу энергоресурсов через «Украинскую аграрную биржу». В то же время, министр просит суд обязать нефтедобытчика продать свою продукцию через другую товарную биржу - «Украинскую универсальную биржу». Единственное отличие – у всех исков разные названия.

Как обойти систему

Как известно, в судах общей юрисдикции действует автоматизированная система документооборота, которая обеспечивает объективное и беспристрастное распределение дел между судьями. Система распределяет дела по судьям во время регистрации документа, на основании внесенной в нее информации. Как и положено, после регистрации четырех исков министра Продана (а у них, напомню, были разные заголовки), система распределила их между четырьмя разными судьями. В результате: три судьи отказались принимать на рассмотрение иск министра и только один судья согласился.

И как оказалось, именно на это рассчитывал Продан.

Обращаясь в суд по такой схеме, истец преследует конкретную цель – передать дело «нужному» судье. Наличие таких схем обхода системы подтверждают и юристы.

«В данном случае речь идет о желании истца "направить" дело на рассмотрение конкретному судье. То есть, подаются иски, их расспределяет автоматизированная система. Иски, которые не попали к "нужному" судье либо отзываются, либо возвращаются самими судьями. Тут все зависит от "близости" истца к судьям», - разъяснил УНИАН партнёр Правовой группы «Доминион» Михаил Гончарук.

Так же считает и юрист фирмы FELIX Святослав Бартош. «Цель подачи нескольких исковых заявлений – выбор «нужного» судьи», - сказал он, комментируя ситуацию УНИАН.

При этом юристы обращают внимание на важную деталь схемы. Чтобы не попасть впросак, все иски должны иметь недостатки. Это нужно для того, чтобы незаангажированные и не участвующие в схеме судьи могли на законных основаниях вернуть иски.

«Самым «популярным» недостатком является неуплата судебного сбора или уплата его не в полном объёме», - уточняет Гончарук. Но иск обязательно примет тот судья, на кого и рассчитывал истец.

Именно это произошло в нашем случае. Согласно данным Реестра судебных решений, после регистрации автоматической системой исков господина Продана, три судьи отказали, а один – принял к рассмотрению.

В частности, судья Бондарчук обосновал свое решение вернуть Продану его иск тем, что министр указал не верный юридический адрес «Украинской аграрной биржи». Это свидетельствует о том, что ответчик не получил копию искового заявления.

«Надлежащим доказательством отправки другой стороне по делу копии искового заявления и приложенных к нему документов может считаться расчетный документ установленной формы, который подтверждает предоставление услуг почтовой связи (кассовый чек, почтовая квитанция с описью вложения и т.д.) и направления исковых материалов по юридическому адресу ответчика», - говорится в материалах дела.

Другой судья - Борисенко - отклонил министерский иск из-за отсутствия доказательств уплаты судебного сбора. И только один судья - Виктория Сивакова - заинтересовалась делом и приняла его в производство.

Почему Сивакова?

По всей видимости, расчет министра на судью не случаен. По имеющейся у УНИАН информации, госпожа Сивакова уже проявляла свои симпатии к министерским запросам. Во времена президентства Януковича она по просьбе Минэкономразвития запрещала торги на «Украинской аграрной бирже».

По всей видимости, Продан решил не изобретать велосипед, а воспользовался наработанными связями.

Стоит напомнить, судья Виктория Сивакова неоднократно попадала во всевозможные судебные скандалы. Правда, тогда у нее была другая фамилия - Хилинская. Если верить публикациям в СМИ, на госпожу Сивакову-Хилинскую неоднократно поступали жалобы в Генеральную прокуратуру и Высший совет юстиции. В частности, она фигурирует в скандально известном споре о возвращении крупнейшего в Украине меткомбината «Криворожсталь» в госсобственность. Правда, Генпрокуратура в то время решила, что судья не может рассматривать это дело и выразила ей недоверие. В архиве газеты «Зеркало недели» за 2002 год есть публикация «Хлебный беспредел», где также подробно описан спор между компаниями «Укрзернопром» и «Днипромлин» с участием вышеупомянутой судьи.

Наказание неизбежно

Юристы отмечают: схема, которую применил министр Продан, еще не слишком раскручена. Однако ею пользуются напористые люди, готовые не сильно оглядываться на статьи Уголовного кодекса. При чем здесь вина судьи и истца обоюдная. К примеру, судья не имел права давать «зеленый свет» делу, ведь иски были поданы с недостатками.

Кроме того, партнер Правовой группы «Доминион» Михаил Гончарук обращает внимание на то, что схему Продана можно применить только в административном и в гражданском процессе, но не в хозяйственном. По его словам, судья, к которому попало исковое заявление, предоставляет истцу строк для устранения этих недостатков.

«Если судья «подходит», то истец устраняет недостатки и дело слушается дальше», - подчеркивает эксперт.

Но самое интересное – министр, который не постеснялся прибегнуть к такой схеме, проигнорировал решение Окружного административного суда Киева. Дело в том, что Продан в своей претензии опирается на собственный указ о признании «Украинской универсальной биржи» победителем конкурса на право проводить аукционы по продаже энергоресурсов «Укрнафты». При этом министр утаил от Хозяйственного суда, что суд другой инстанции - Окружной административный суд - еще в июле 2014 года приостановил действие министерского указа.

Но тайное всегда становится явным. Эти нарушения заметили и в «Укрнафте». На сайте компании сказано, что "Укрнафта" обратилась в Генеральную прокуратуру с заявлением о совершении руководством Министерства энергетики и угольной промышленности действий, подпадающих под статьи Уголовного кодекса.

"Руководство Минэнергоугля совершило действия, имеющие все признаки уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 364, 366 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление служебным положением и служебный подлог", - сказано в заявлении компании. В заявлении также сказано, что в поданном 11 сентября обращении в Генеральную прокуратуру "Укрнафта" сообщила о настойчивой попытке Миниэнергоугля провести биржевые аукционы по продаже энергоресурсов на "Украинской универсальной бирже", вопреки запрету Окружного административного суда Киева.

Больше всего поражает тот факт, что в биржевых спорах министр энергетики Юрий Продан не скрывает свою заинтересованность. Он непосредственно участвовал в судебных заседаниях и лично подписывал все иски. При таком раскладе ему вряд ли удастся уйти от ответственности и возложить вину на своих подчиненных.

Артем Белоусов(УНИАН)