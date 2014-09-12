Польша продолжает недополучать газ из России

Польша в четверг снова получила меньше газа, чем заказывала у российского "Газпрома", однако, дефицит был меньшим, чем днем ранее, сообщила пресс-служба польской национальной нефтегазовой компании PGNIG, которая однако не уточнила, насколько меньшим был этот дефицит.

Компания также сообщила, что поставщик топлива до сих пор не объяснил причину такой ситуации.

"PGNIG является одним из крупнейших покупателей газа у "Газпрома" в Европе, солидным торговым партнером, который выполняет свои обязательства в рамках соглашения и ожидает такого же от "Газпрома", - отмечается в сообщении пресс-службы.

Компания высказала надежду, что российский газовый монополист будет полностью выполнять ее заявки на поставку топлива в Польшу.

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В то же время польская компания сообщила о полной сбалансированности газовой системы страны, заметив, что даже не использует запасы газа из своих хранилищ, в которых находится 2,6 млрд кубометров газа, или 100% существующих мощностей.

Как сообщал УНИАН, вчера PGNІG заявила, что "Газпром" в среду поставил ей на 45% меньше газа, чем компания заказывала после того, как двумя днями ранее дефицит составил 24% и 20%, соответственно.

Польша, которая покрывает свои нужды в газе за счет собственной добычи на треть, большую часть недостающего топлива импортирует из России.