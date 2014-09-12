ЕС может обойтись без российского газа 9 месяцев - евродепутат

Государства Европейского Союза за счет своих собственных ресурсов и альтернативных поставщиков могли бы обойтись без поставок газа из Российской Федерации в течение девяти месяцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Варшаве заявил депутат Европейского парламента Яцек Сариуш-Вольский.

"Еще год назад проводилось исследование, и если бы ЕС хотел использовать газ как санкцию, то после полного перекрытия импорта газа из России Евросоюз продержится 9 месяцев за счет использования газа из хранилищ, поставок из Алжира, Норвегии, газа LNG из Америки", - отметил он.

Евродепутат отметил, что это привело бы к серьезным проблемам в России, которая наполняет свой бюджет главным образом за счет денег, которые получает от продажи газа.

Вольский также обратил внимание на то, что цены на нефть, продажа которой также является важным источником доходов для россиян, упали уже до уровня 98 долларов за баррель.

По его словам, по некоторым оценкам, бюджет РФ балансируется при условии, если нефть стоит 100-120 долларов за баррель.

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Депутат отметил, что Европейский Союз в действительности имеет огромный арсенал методов воздействия на Российскую Федерацию, среди которых санкции в сфере ядерной энергетики или отключение России от системы SWIFT.

"Нет дефицита идей, есть дефицит воли, чтобы действовать", - сказал Сариуш-Вольский.

Он отметил, что принятая западным миром концепция воздействия на Россию для того, чтобы она прекратила агрессию против Украины, предусматривает, что рано или поздно, собственно, из-за экономических проблем Россия будет вынуждена остановиться.

Россия является одним из крупнейших поставщиков газа в ЕС с около 30% долей на рынке. Некоторые государства ЕС - в первую очередь Восточной Европы - импортируют из РФ от 70 до 98% необходимого им газа.