Коболев: Частные газодобывающие компании отказались помочь в создании резерва газа

Частные компании-добытчики газа в Украине болезненно отреагировали на предложение "Нафтогаза" закачивать 50% добытого газа в ПХГ до 1 января 2015 года. Де-факто они отказались принимать участие в создании резервного запаса газа для страны. Об этом в интервью ZN.UA заявил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"К началу отопительного сезона мы рассчитываем, что удастся создать ресурс в ПХГ не менее 17 млрд кубометров", - отметил он.

Читайте такжеУкраина будет ежедневно информировать ЕС о запасах газа в хранилищахПо словам Коболева, сейчас в украинских ПХГ — около 16 млрд кубометров газа. Из них "Нафтогазу" принадлежит около 12 млрд.

Как отмечает Коболев, в следующем зимнем сезоне частные компании будут иметь в своем распоряжении 2,7 млрд кубометров газа (если считать чистую добычу частных компаний, а также добычу газа по договорам о совместной деятельности с госкомпаниями).

В основном этот объем будет поставлен промышленным потребителям по прямым договорам. Цена для них устанавливается национальным регулятором и должна быть рыночной, т.е. соответствовать ценам, по которым Украина может покупать импортный газ, уточняет Коболев.