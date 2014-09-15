Мировые цены на нефть опустились ниже $97

Цены на нефть Brent упали до минимума более двух лет ниже $97 за баррель из-за слабых макроэкономических показателей Китая - одного из крупнейших в мире потребителей энергоносителей, сообщает Reuters.

С утра фьючерсы на Brent подешевели на $0,54 до $96,57 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $1,07 до $91,20.

Рост фабричного производства в Китае в августе был минимальным за 6 лет, а выработка электроэнергии сократилась впервые за четыре года.

"Очевидно, что экономический рост Китая - одна из движущих сил роста мировой экономики и спроса на нефть. Исходя из текущих данных, рост потребления нефти будет отставать от роста добычи", - сказал старший аналитик CMC Markets в Сиднее Рик Спунер.

Ливия планирует повысить добычу до 1 миллиона баррелей в сутки в октябре. По мнению министров нефтяной промышленности стран Персидского залива, ОПЕК не будет сокращать добычу, пока цены не упадут ниже $85 за баррель.

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Цены могут подняться за счет геополитических событий, если они создадут угрозу мировой добыче, считают аналитики.

"Если что-то будет угрожать добыче в Ираке или поставкам нефти и газа в Украину, можно ожидать более значительного, чем обычно, роста цен", - сказал Спунер.

США в пятницу объявили о новом этапе санкций против российских банков, оборонного сектора и нефтяной отрасли, включая запрет американским производителям продавать оборудование для разведки нефти крупнейшим российским компаниям, - "Газпрому", "Лукойлу", "Газпром нефти", "Сургутнефтегазу" и "Роснефти".