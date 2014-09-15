В России прогнозируют падение экспорта нефти и снижение цены на газ

Россия снизит экспорт нефти в ближайшие три года, об этом говорится в материалах Минфина со ссылкой на уточненные расчеты Минэкономразвития, пишут "Ведомости".

Читайте такжеМировые цены на нефть опустились ниже $97Так, в 2015 г. экспорт нефти может сократиться на 4%, в 2016 г. — на 6% и в 2017 г. — на 8% по сравнению с уровнем, заложенным в федеральном бюджете и бюджетной стратегии до 2017 г.

Читайте такжеБюджет России на 2015 год будет трещать по швам, если цена нефти упадет ниже $96При этом прогнозируется существенный рост экспорта нефтепродуктов — в 2015 г. на 14%, в 2016 г. — на 15% и в 2017 г. — на 16%.

Минэкономиразвития РФ также ожидает роста экспорта природного газа. При этом среднеконтрактная цена закладывается на уровне $289 за 1000 кубометров, тогда как бюджет сверстан из расчета $316. Прогноз мировых цен на нефть Urals в 2015-2017 гг. остается прежним — $100 за баррель.

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