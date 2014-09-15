Украина за две недели получила из Словакии 352 млн кубометров газа

Украина за две недели работы словацкого маршрута импортировала по нему 352,148 млн кубометров природного газа.

Согласно данным оператора газотранспортной системы Словакии – компании Eustream, среднесуточные поставки газа с 1 по 14 сентября составили 25,153 млн кубометров.

Максимальные суточные объемы поставок газа по словацкому направлению составляют 27 млн кубометров.

Как сообщал УНИАН, минимальный гарантированный объем прокачки природного газа в Украину по словацкому маршруту с 1 октября составит 6,4 млрд кубометров в год.

При этом клиенты Eustream до конца 2019 года зарезервировали максимальную мощность газопровода в 10 млрд кубометров в год (27 млн куб. м в сутки).

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Справка УНИАН. С 16 августа открылся так называемый «малый реверс» природного газа с территории Словакии в Украину в тестовом режиме, а с 1 сентября он заработал в рабочем режиме. Однако «малый реверс» не позволяет Украине воспользоваться словацким маршрутом на полную мощность и полностью уйти от газовой зависимости от «Газпрома».

Такую возможность предоставляет Украине так называемый «большой реверс», однако его открытие блокирует «Газпром», который имеет соответствующий контракт со словацкой стороной.