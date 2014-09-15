Объемы поставок российского газа через Украину в Словакию не уменьшились

Словацкий оператор газотранспортной системы компания Eustream, вопреки сообщениям СМИ о снижении «Газпромом» транзита через Словакию, не зафиксировала сокращение поставок российского газа, поставляемого через территорию Украину, сообщила пресс-служба компании.

"По состоянию на сегодняшнее утро Eustream не зафиксировал падение давления и объемов поставок газа, транспортируемого с востока в Европейский Союз через станцию Велке Капушаны на границе с Украиной", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, словацкая газовая компания SPP на прошлой неделе зафиксировала ограничения в поставках российского газа на уровне около 10%. Компания не сообщала, насколько поставки упали в реальных объемах по сравнению с началом месяца или средними показателями прошлого года.

Словакия оказалась одной из четырех стран, которые на прошлой неделе объявили о меньших поставках газа из РФ, которая является одним из крупнейших поставщиков этого топлива для 28-ми государств Европейского Союза.