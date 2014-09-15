Газовая встреча 20 сентября не состоится. Россию не устроила дата

Трехсторонняя встреча Украины, России и Европейского Союза по решению спорных газовых вопросов 20 сентября в Берлине не состоится.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Брюсселе сообщила представитель вице-президента Европейской комиссии по энергетическим вопросам Гюнтера Эттингера Марлен Холзнер.

По ее словам, предложенная дата не устроила российскую сторону.

"Российскую сторону не удовлетворила предложенная дата (20 сентября). Сейчас мы работаем над новой датой, которая удовлетворит все стороны", - сказала она.

Кроме того, Холзнер сообщила, что потоки российского газа в ЕС - в норме.

Читайте такжеБаррозу надеется, что Украина и РФ решат газовый конфликт в ближайшие дни

Как сообщал УНИАН, трехсторонняя встреча в формате Украина-Россия-ЕС для решения спорных газовых вопросов должна была состояться 20 сентября в Берлине.

Справка УНИАН. Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем. Как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.