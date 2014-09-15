Комплекс по переработке радиоактивных отходов на Запорожской АЭС готов на 70%

Крупнейшая в Украине Запорожская атомная электростанция завершила 70% строительных работ по проекту комплекса по переработке твердых радиоактивных отходов (РАО), общая стоимость которого 297 млн грн.

«Реализация этого проекта началась в 2006 году и должна завершиться к 2017 году. На сегодня здание комплекса построено более чем на 70 процентов», - говорится в сообщении НАЭК «Энергоатом».

Согласно сообщению, на 2014 год запланировано изготовление 209,9 тонн металлоконструкций, в то время как в 2013 году было произведено около 40 тонн.

«Большая половина – 160 тонн – уже изготовлена», - отмечается в сообщении.

Металлоконструкции производятся в основном на площадке ремонтно-механического цеха завода строительных конструкций (ЗСК).

«Одной из сложных работ является изготовление герметических дверей. Одна такая дверь в среднем весит 1 тонну. Применяются материалы противопожарного свойства и толстолистовой металл. Всего запланировано выполнить 32 гермодвери. 22 из этого количества уже изготовлены и установлены в помещениях КП РАО», - говорится в сообщении «Энергоатома».

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Справка УНИАН. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На Запорожской АЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 000 МВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый – в 1989 г., шестой – в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2 до 22%.

В последние годы станция вырабатывает около 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 22% от общей выработки электроэнергии в стране.