Россия продолжает поставлять Польше меньшие объемы газа

Польская национальная нефтегазовая компания PGNiG продолжает получать меньше газа, чем заказывает у российского "Газпрома", который до сих пор не объяснил причину такой ситуации.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба польской компании в понедельник, отвечая на запрос агентства.

"PGNiG не получил от "Газпрома" объяснений меньших поставок, чем компания заказывает", - отметила пресс-служба.

Польская компания подчеркнула, что действующий контракт позволяет ей заказывать у российского монополиста такое количества газа, которое бы не превышало максимального уровня, определенного в документе.

"Заказываемые PGNiG объемы были меньше, то есть это отвечает условиям контракта", - сообщила компания.

Пресс-служба заметила, что ситуация с поставками остается такой же, как и в конце прошлой недели.

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В прошлую пятницу, 12 сентября, контролируемая польским государством компания PGNiG сообщила о сокращении дефицита поставок российского газа из РФ в четверг по сравнению со средой, когда польская компания недополучила 45% заказанного газа. В то же время она не уточнила размер этого дефицита. В понедельник и вторник компания недополучала 20 и 24 процентов российского газа.

Ряд польских экспертов считают, что РФ с начала прошлой недели специально начала сокращать поставки газа в страны Европейского Союза для того, чтобы вынудить ЕС не вводить новые санкции против нее за ее действия в Украине. Кроме того, Россия может стараться заблокировать поставки газа из ЕС в Украину или ей просто не хватает газа для того, чтобы удовлетворить возросший спрос в условиях неразрешенного газового конфликта с Украиной. Предыдущий газовый спор в январе 2009 года привел к сокращению поставок российского газа в ЕС, около половины которого поставляется через украинскую территорию.