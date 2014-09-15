Украина увеличила импорт нефти на 37%

Украина в январе-июле 2014 года увеличила импорт нефти по сравнению с аналогичным периодом 2013 года на 37,2% - до 305,2 тыс. тонн, говорится в сообщении Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

При этом, в июле импорт нефти не осуществлялся.

Поставки нефти (собственной добычи и импорт) на нефтеперерабатывающие заводы Украины в январе-июле 2014 года сократились по сравнению с январем-июлем 2013 года на 5,6% - до 1,656 млн тонн. В июле текущего года этот показатель сократился по сравнению с июлем 2013 года на 16,7% - до 190 тыс. тонн.

Добыча нефти за 7 месяцев 2014 года сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 7,4% - до 1,621 млн тонн. В июле 2014 года добыча нефти сократилась по сравнению с июлем 2013 года на 9,1% - до 230,7 тыс. тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в январе-июле 2014 года увеличилась по сравнению с январем-июлем 2013 года на 0,6% - до 1,799 млн тонн. В июле переработка сократилась по сравнению с прошлогодним показателем на 25,1% - до 202,1 тыс. тонн.

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Как сообщал УНИАН, Украина в 2013 году сократила импорт нефти по сравнению с 2012 годом в 2,3 раза - до 659,1 тыс. тонн.

Переработка нефтяного сырья на отечественных НПЗ и Шебелинском ГПЗ в 2013 году сократилась по сравнению с 2012 годом на 26,1% - до 3,377 млн тонн.

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