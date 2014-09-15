"Газпром" продолжает поставлять Словакии на 10% меньше газа

Словацкая национальная газовая компания SPP продолжает получать примерно на 10% меньше газа, чем она заказывает у российского "Газпрома". Об этом УНИАН в понедельник сообщил пресс-секретарь словацкой компании Петро Беднар.

"SPP сегодня снова получила на 10% меньше газа", - отметил он, подчеркнув, что это не отразилось на клиентах компании.

По словам Беднара, примерно на столько же меньшие поставки были зафиксированы в прошедшие выходные.

Ранее сегодня словацкий оператор Eustream сообщил о стабильных поставках российского газа в страну, который поставляется через территорию Украины. На прошлой неделе информированный источник сказал агентству, что Eustream не фиксирует снижения поставок российского газа из-за того, что сравнивает данные о договоренных между "Газпромом" и SPP объемах поставок топлива в сутки с теми, что были физически прокачены.

SPP сравнивает данные по объему, который они заказывают у "Газпрома" и который компания соглашается поставить.

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Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе SPP сообщила, что начала получать примерно на 10% меньше газа из РФ начиная со вторника, 9 сентября, не уточнив, насколько поставки упали в реальных объемах по сравнению с началом месяца или средними показателями прошлого года.

Словакия оказалось одной из четырех стран, которые объявили об уменьшении поставкок газа из РФ, наряду с Германией, Австрией и Польшей.

Некоторые эксперты считают, что Россия меньшими поставками хочет заблокировать поставки газа из ЕС в Украину, которая самые большие надежды возлагает именно на возможности словацкой газотранспортной системы.