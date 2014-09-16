Цена нефти незначительно выросла, но остается ниже $98 за баррель

На мировых торгах во вторник, 16 сентября, цены на нефть Brent держатся около $98 за баррель, поднявшись с двухлетнего минимума, передает Reuters.

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Росту цен мешают слабые показатели промышленного производства в США и Китае - крупнейших в мире потребителях нефти.

Рост промышленного производства в Китае в августе был минимальным за шесть лет, а в США объем производства снизился в прошлом месяце впервые за семь месяцев. В дальнейшем ценам могут оказать поддержку сокращение добычи нефти и рост потребления с наступлением зимы, при этом Саудовская Аравия в августе снизила добычу на 400.000 баррелей в сутки.

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