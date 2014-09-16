Санкции сорвали кредитование структур "Газпрома" на $520 млн

Тендеры на организацию кредитов в общей сложности на $520 млн для «дочки» «Газпрома» - Новоуренгойского ГХК отменены 12 сентября, пишут "Ведомости" со ссылкой на РБК.

Согласно данным сайта госзакупок, объявление об организации двух кредитов - пятилетнего на $220 млн и на 4,5 года на $300 млн - появилось в конце июля. Ставка по кредиту в американской валюте не должна была превышать LIBOR + 4,15% годовых. Размер единовременной комиссии за организацию кредита — не более 1%. «Газпром» планировал предоставить гарантии по этим кредитам.

Читайте такжеПод санкции США попали российские гиганты "Газпром", "Лукойл" и "Роснефть"Завершить прием заявок планировалось до 27 августа, затем тендер был продлен до 9 сентября текущего года, а его победителя предполагалось озвучить 19 сентября. Однако 12 сентября, через два часа после публикации новых санкций США, тендер был отменен. Хотя «Газпрому» пока не запрещен доступ на американский финансовый рынок, но в праве приобретать американские технологии и оборудование для нефтяных шельфовых и арктических проектов, а также для добычи сланцевой нефти уже отказано.

Новоуренгойский ГХК должен производить 400 000 т полиэтилена в год.

Читайте такжеЧистая прибыль "Газпрома" за первый квартал упала на 41%Из отчетности «Газпрома» следует, что в последние полгода компания брала крупные кредиты у российских банков: в июле компания привлекла двухлетний кредит Альфа-банка на $400 млн под 3,25% годовых, а в апреле — трехлетний кредит на 19,75 млрд руб. Сбербанка под 8,73%. Общий долг «Газпрома», по данным Bloomberg, на конец I квартала 2014 г. составлял $54,8 млрд.