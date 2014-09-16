В правительстве Финляндии раскол из-за желания премьера сотрудничать с Россией

Финский министр охраны окружающей среды Вилле Нийнистё заявил, что его партия «Зеленый союз» покинет правительство страны в случае предварительного одобрения кабмином совместного проекта энергокомпании Fennovoima с «Росатомом» по строительству АЭС в Пюхяйоки, передает «Газета.Ru» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Решение по данному проекту будет объявлено в четверг.

Читайте такжеВступление в силу новых санкций ЕС притормозила Финляндия - СМИВ свою очередь, премьер-министр Финляндии Александр Стубб выразил уверенность, что предварительное одобрение будет получено и что правительство сможет продолжить работу в случае выхода «Зеленого союза» из коалиции. По словам Стубба, остальные четыре партии, входящие в коалицию, уже согласились поддержать все законодательные инициативы правительства в осеннюю парламентскую сессию.

Читайте такжеПод санкции США попали российские гиганты "Газпром", "Лукойл" и "Роснефть"Ранее глава кабмина заявлял, что санкции Запада против России не приведут к заморозке проекта Fennovoima с «Росатомом». В апреле «Росатом» стал владельцем 34% акций Fennovoima, совместно с которой россияне планируют построить АЭС Hanhikivi-1 на севере Финляндии.