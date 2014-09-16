Южно-Украинская АЭС отключила от сети блок №1 для ремонта

Южно-Украинская АЭС отключила от сети энергоблок №1 для проведения планового ремонта.

Согласно сообщению НАЭК «Энергоатом», блок отключен 16 сентября в 1:30.

По состоянию на 16 сентября в работе находятся 12 из 15 энергоблоков атомных электростанций.

На энергоблоке №2 Хмельницкой АЭС – 36-е сутки планового ремонта.

На энергоблоке №1 Запорожской АЭС – 9-е сутки планового ремонта.

Диспетчерские графики генерации составляют: для Запорожской АЭС – 4 720 МВт, для Ривненской АЭС – 2 780 МВт, для Южно-Украинской АЭС – 1 820 МВт, для Хмельницкой АЭС – 600 МВт.

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Справка УНИАН. Южно-Украинская АЭС расположена на берегах Южного Буга в городе Южноукраинск Николаевской области и является обособленным подразделением ГП НАЭК «Энергоатом». Входит в состав Южно-Украинского энергетического комплекса.

В состав энергокомплекса входят: Южно-Украинская АЭС (3 атомных энергоблока ВВЭР-1000 суммарной мощностью 3000 МВт), Александровская ГЭС на реке Южный Буг (2 гидроагрегата, суммарная мощность 11,5 МВт) и Ташлыкская ГАЭС (в эксплуатацию введена первая очередь: 2 гидроагрегата общей электрической мощностью в генераторном режиме 320 МВт, в стадии строительства вторая очередь – гидроагрегат №3).