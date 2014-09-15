Президент «Энергоатома» провел встречу с представителями госбанков Украины

Согласно пресс-релизу компании, в ходе совещания глава атомной энергогенерирующей компании отметил, что в рамках распоряжения правительства Украины, перед "Энергоатомом" стоит задача в максимально короткий срок наладить сотрудничество с государственными банками.

"Программа импортозамещения, реализуемая "Энергоатомом", предполагает перевод не только кредитных, но и зарплатных проектов на обслуживание в банковских учреждениях Украины. Для "Энергоатома" как государственной компании было бы логичным решением перейти на обслуживание в государственных банках", ‒ цитирует пресс-служба «Энергоатома» слова Недашковского.

В ходе совещания состоялась краткая презентация услуг по обслуживанию зарплатных проектов, предоставляемых «Ощадбанком», «Укрэксимбанком» и «Укргазбанком».

В частности, как отмечается в сообщении «Энергоатома», представитель «Ощадбанка» отметил, что 100% вкладов клиентов банка гарантируются государством.

«Ощадбанк» интенсивно развивает сеть своих отделений и спектр предоставляемых услуг. Очень скоро все смогут убедиться, что уровень обслуживания в нашем банке ничуть не хуже, чем в коммерческих банках», ‒ цитирует пресс-служба слова банкира.

Вместе с тем, представители обособленных подразделений "Энергоатома" отметили недостаток внимания со стороны государственных банков к работе с персоналом атомных станций, в результате чего процент желающих перевести свои зарплатные проекты в госбанки остается невысоким.

Подводя итоги совещания, Недашковский призвал сотрудников компании переходить на обслуживание в государственные банки, а представителей банков учесть замечания к их работе.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На НАЭК «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.