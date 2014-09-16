«Энергоатом» увеличил доход от реализации электроэнергии на 28%

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом», являющееся оператором всех действующих атомных станций Украины, в январе-августе 2014 года увеличило доход от реализации электроэнергии по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 28,4% - до 17,278 млрд грн, говорится в отчете компании.

Расчеты «Оптового рынка электроэнергии» за отпущенную «Энергоатомом» электроэнергию в январе-августе 2014 года составили 15,614 млрд грн, что составляет 90,4%.

Также в отчете отмечается, что задолженность госпредприятия «Энергорынок», оператора оптового рынка электроэнергии Украины, перед «Энергоатомом», с учетом отпущенной в предыдущие периоды электроэнергии составляет 6,049 млрд грн.

«Недоплата ГП «Энергорынок» за 8 месяцев 2014 года ГП «НАЭК «Энергоатом» составила 1,664 млрд грн, что на 1,294 млрд грн больше, чем за аналогичный период 2013 года», - говорится в отчете компании.

Выработка электроэнергии компанией за 8 месяцев текущего года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 56,59 млрд кВт/ч с 55,085 млрд кВт/ч.

Как сообщал УНИАН, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), приняла решение с 1 июля повысить тариф на отпуск электроэнергии для НАЭК «Энергоатом», оператора всех действующих атомных электростанций Украины, на 0,3% - до 30,31 коп. за кВт/ч с 30,23 коп. за кВт/ч.

С 1 мая НКРЭ повысила тариф на отпуск электроэнергии для НАЭК «Энергоатом» на 8,8% - до 30,23 коп. за кВт/ч с 27,78 коп. за кВт/ч, с 1 апреля - на 20,5% - до 27,8 коп. за кВт/ч с 23,08 коп. за кВт/ч.

Справка УНИАН. Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства около 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.

«Энергоатом» по итогам 2013 года увеличил чистый убыток по сравнению с 2012 годом на 31% - до 4,076 млрд грн с 3,106 млрд грн.