"Газпром": отношения с "Нафтогазом" зависят от погашения им долга

В российском газовом гиганте «Газпроме» заявляют, что взаимоотношения с «Нафтогазом Украины» зависят «от решения вопроса погашения задолженности».

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации по итогам заседания совета директоров «Газпрома».

«Совет директоров рассмотрел информацию о состоянии и перспективах взаимоотношений ОАО «Газпром» и хозяйствующих субъектов Украины в газовой сфере. Было отмечено, что задолженность «Нафтогаза Украины» перед «Газпромом» за поставленный газ составляет около 5,3 млрд долл. В связи с хроническими неплатежами «Нафтогаз Украины», в полном соответствии с действующим контрактом купли-продажи, переведен на систему предоплаты. Перспективы взаимоотношений компаний в этом направлении полностью зависят от решения вопроса погашения задолженности», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что отдельное внимание было уделено поставкам российского газа европейским потребителям через территорию Украины в предстоящем осенне-зимнем периоде. Участники заседания подчеркнули, что надежность этих поставок может быть обеспечена только при условии строгого выполнения «Нафтогазом Украины» контракта на транзит.

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«Совет директоров поручил Правлению продолжить работу в рамках заключенных между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» контрактов об объемах и условиях транзита природного газа через территорию Украины и о купле-продаже природного газа, включая урегулирование задолженности украинской компанией за поставленный газ», - говорится в сообщении.

Правлению также поручено принять меры по минимизации риска срыва транзитных поставок газа европейским потребителям в осенне-зимний период 2014-2015 годов.

Как сообщал УНИАН, после смены украинской власти в феврале текущего года Россия приняла решение аннулировать все достигнутые ранее газовые договоренности. Поэтому с 1 апреля цена на российский газ для Украины составляет порядка 480 долл. за тыс. кубометров.

Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились безрезультатно, и, как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня в 10 часов утра «Газпром», как и обещал, сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскание с Украины долга за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.