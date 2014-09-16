В России готовы провести трехстороннюю встречу по газу «с понедельника»

Трехсторонняя встреча в формате Россия-ЕС-Украина по газу состоится 22 сентября, сообщил во вторник глава Минэнерго России Александр Новак, передает Прайм.

"Как вы знаете, мы предлагали провести встречу 6 сентября, но мы получили от ЕК встречное предложение назначить ее на субботу (20 сентября). Однако, в Сочи в это время будет проходить экономический форум, поэтому мы готовы встречаться с понедельника", - сказал министр.

Как ранее сообщалось, цель предстоящих переговоров - обеспечить на ближайшую зиму непрерывные поставки газа через территорию Украины в Евросоюз, а также возобновление поставок российского газа в адрес "Нафтогаза Украины".

Как сообщал УНИАН, трехсторонняя встреча в формате Украина-Россия-ЕС для решения спорных газовых вопросов должна была состояться 20 сентября в Берлине.

Справка УНИАН. Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились ничем. Как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.