СМИ: "Газпром" сократил поставки газа в Словакию уже на 25%

Об этом сообщает Эхо Москвы со ссылкой на данные cловацкой национальной газовой компании SPP.

Согласно сообщению, объем поставок сократился уже на 25%, тогда как с прошлой недели сокращение составляло всего лишь 10%.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе SPP сообщила, что начала получать примерно на 10% меньше газа из РФ начиная со вторника, 9 сентября, не уточнив, насколько поставки упали в реальных объемах по сравнению с началом месяца или средними показателями прошлого года.

Читайте такжеУкраина за две недели получила из Словакии 352 млн кубометров газаСловакия оказалось одной из четырех стран, которые объявили об уменьшении поставкок газа из РФ, наряду с Германией, Австрией и Польшей.

Эксперты считают, что Россия меньшими поставками хочет заблокировать поставки газа из ЕС в Украину, которая самые большие надежды возлагает именно на возможности словацкой газотранспортной системы.