Нефть дешевеет на фоне заявлений ОПЕК о возможном сокращении добычи

На мировых торгах в среду, 17 сентября, цены на нефть Brent держатся около $99 за баррель после резкого повышения накануне на фоне ожиданий сокращения добычи ОПЕК, передает Reuters.

Читайте такжеВ России прогнозируют падение экспорта нефти и снижение цены на газТак, фьючерсы на Brent подешевели на $0,06 до $98,99 за баррель, а фьючерсы на WTI - на $0,13 до $94,75.

На этой неделе цена Brent снизилась до минимума за 26 месяцев из-за роста поставок при слабом спросе в Китае и Европе, но цены поднялись во вторник, так как глава ОПЕК сказал, что картель может сократить добычу в 2015 году на 500.000 баррелей в сутки.

Читайте такжеПод санкции США попали российские гиганты "Газпром", "Лукойл" и "Роснефть"Очередное совещание ОПЕК пройдет в ноябре, и если картель решит сократить добычу, это будет первым снижением с 2008 года.

Также цены удерживаются на стабильном уровне благодаря снижению добычи на месторождении эль-Шарара в Ливии после ракетного обстрела территории вблизи соседнего с месторождением НПЗ мощностью 120.000 баррелей в сутки.

Эксперты отмечают, что рынок ждет решений ФРС и итогов референдума о независимости Шотландии, который пройдет в четверг.

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