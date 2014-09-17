Кремль для спасения "Роснефти" хочет обнулить Фонд национального благосостояния

Правительство РФ обсуждает выделение "Роснефти" из Фонда национального благосостояния (ФНБ) от 0,5 до 1 трлн рублей на выкуп облигаций, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

При этом, по данным газеты, точный объем поддержки пока не определен.

Читайте такжеПод санкции США попали российские гиганты "Газпром", "Лукойл" и "Роснефть"В ФНБ такие деньги пока еще найти можно, но это практически исчерпает объем доступных средств фонда, не зарезервированных под конкретные проекты, отмечает издание.

Инвестпрограмма "Роснефти", которую рассматривали на совещании у премьера Дмитрия Медведева, "в целом одобрена", хотя "есть нюансы по срокам осуществления конкретных приоритетных проектов", заявил вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, она теперь имеет право получить средства из ФНБ, но "сначала должна быть заявка". Источники издания в правительстве говорят, что инвестпрограмма, которая рассматривалась у премьер-министра, имеет статус "для служебного пользования" и "очень ограниченное число людей имеет к ней доступ".

Читайте такжеКомпании России массово сокращают штаты сотрудников на фоне санкций ЗападаПредставители Дворковича, Минэнерго, открытого правительства (рассматривает инвестпрограммы госкомпаний) и "Роснефти" от комментариев отказались.

Инвестпрограмма "Роснефти" расписана на несколько лет, но без конкретных дат, рассказали собеседники газеты. За счет ФНБ могут быть проведены модернизация НПЗ, строительство ВНХК, частичное рефинансирование кредитов иностранных банков, взятых на покупку ТНК-ВР в 2013 году.

Читайте такжеБюджет России на 2015 год будет трещать по швам, если цена нефти упадет ниже $96Ранее сообщалось, что президент "Роснефти" Игорь Сечин обратился в правительство с просьбой о финансовой помощи компании. Сечин предлагает пять способов поддержки компании. Самый дорогой для государства - выкуп за счет ФНБ новых облигаций "Роснефти" на 1,5 трлн рублей. Необходимость такой помощи Сечин объясняет введенными против компании санкциями США.