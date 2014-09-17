Немецкий автопром требует снижения зависимости от российского газа

Президент Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA) Маттиас Виссман призвал к сокращению зависимости европейской промышленности от российского сырья, передает Deutsche Welle.

В случае, если Европе удастся "в среднесрочной и долгосрочной перспективе стать более независимой от российских поставок газа", власти России это почувствуют, заявил он.

Читайте такжеВ России признали, что санкции надолго остановят рост экономики страныЧтобы этого добиться, Маттиас Виссман считает необходимым увеличить инвестиции в строительство портовых сооружений для хранения сжиженного газа, поставляемого в Германию из других регионов.

Читайте такжеВ России готовы провести трехстороннюю встречу по газуПо его мнению, изменения в сфере импорта нефти и газа станут более эффективным рычагом воздействия на Москву, нежели принятые Западом санкции – тем более что такие штрафные меры, как сокращение экспорта из Европы в РФ новых автомобилей, отрицательным образом сказываются и на экономических показателях европейской промышленности.

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