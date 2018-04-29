Как министр Продан сорвал уплату налогов на 500 млн

500 млн грн. Именно столько, по словам главы Государственной фискальной службы Игоря Билоуса, не уплатила в госбюджет «Укрнафта». В самой компании наличие бюджетной недоимки не опровергают и добавляют, что вследствие сложившейся ситуации, согласно действующему законодательству, несвоевременная уплата налога может повлечь начисление штрафа в размере около 50 млн грн.

Министр ломает механизм

Как сообщили УНИАН в компании, перечислить почти 500 млн грн за пользование недрами за июль нужно было до 30 августа. Но этого не произошло. Причина – решения судов и действия Министерства энергетики и угольной промышленности во главе с Юрием Проданом.

Дело в том, что нефтедобывающие компании, в которых государству принадлежит более 50%, должны продавать нефть на биржевых аукционах, порядок проведения которых утверждает Кабинет министров. Другого законного варианта продажи энергоресурсов «Укрнафта» просто не имеет. Биржевые аукционы – основной источник налоговых отчислений в госбюджет.

Но министр Юрий Продан решил поломать многолетний процесс проведения биржевых аукционов. В течение долгого времени они проводились на площадке крупного биржевого игрока - «Украинской межбанковской валютной бирже» (УМВБ). Но Минэнергоугля решил пустить нефтяные потоки по другому направлению. По результатам конкурса ведомство заключает контракт с малоизвестной полтавской «Украинской универсальной биржей» (УУБ), которая даже своего помещения не имеет для проведения торгов.

В свою очередь, не согласившись с результатами конкурса, УМВБ оспорила их в суде. В конце июля 2014 года Окружной административный суд Киева приостановил решение министерства о выборе УУБ площадкой для продажи энергоресурсов «Укрнафты».

В виду судебного запрета проводить аукционы на Украинской универсальной бирже «Укрнафта» неоднократно письменно просила Минэнергоугля и Аукционный комитет проводить аукционы на любой из существующих бирж, к примеру, Украинской аграрной бирже, которая также имеет значительный опыт проведения аукционов по продаже энергоресурсов, или Украинской энергетической бирже, которая заняла второе место по итогам конкурса. Но и эти варианты не устроили министерство. Юрий Продан упорно настаивает на своем – реализация нефти должна проходить только на УУБ. Более того, министр рассылает письма с угрозами в адрес бирж, которые были готовы провести аукционы.

Ловушка Продана

Но самое интересное – министр попал в ловушку, которую и расставлял. Он подает сразу четыре практически одинаковых иска в Хозяйственный суд Киева. Трое судей отказались принимать к рассмотрению документы, но нашлась судья Сивакова, которая пошла навстречу министру, и 22 августа своим решением запретила проведение аукционов на всех биржах, кроме как на никому неизвестной Украинской универсальной. Но Продан забыл проинформировать судью о том, что уже есть решение Окружного административного суда о запрете проводить аукционы на Украинской универсальной.

В итоге, своими действиями министр добился того, что были заблокированы все аукционы.

Проходят две недели, и судья понимает, что лучший выход из ситуации – отменить свое решение от 22 августа самостоятельно.

«Поскольку правомерность приказа Министерства энергетики и угольной промышленности Украины № 463 от 20.06.2014 рассматривается в судебном порядке, и действие приказа остановлено, невозможно проведение соответственных аукционов именно Украинской универсальной биржей… Учитывая наличие постановления Окружного административного суда города Киева от 22.07.2014 по делу №826/10456/14, суд считает необходимым отменить меры по обеспечению иска, изложенные в постановлении Хозяйственного суда города Киева №910/17639/14 от 22.08.2014», - говорится в принятом 15 сентября решении суда.

Однако отмена решения Сиваковой не спасла ситуацию. «Укрнафта» получила колоссальные убытки, так как намеченные на 29 августа и 4 сентября аукционы априори не могли быть проведены. По информации УНИАН, «Укрнафта» планировала выставить на реализацию свыше 130 тыс. тонн нефти начальной стоимостью свыше 1,3 млрд грн, и около 5 тыс. тонн конденсата стоимостью свыше 50 млн грн.

Кто компенсирует убытки

Развязанные министром биржевые войны породили цепочку лавинообразных событий - торги заблокированы, нефть не реализована, налоги не уплачены. Кроме того, за это время на мировых рынках резко упали цены на нефть.

Как известно, стартовая цена украинской нефти рассчитывается по утвержденной Кабмином формуле. Она привязана либо к стоимости российской нефти за вычетом экспортной пошлины, либо, если в течение 15 дней до аукциона не осуществлялся импорт российской нефти в Украину, к стоимости энергоресурса на международных рынках с поправочным коэффициентом 0,85. Так как Украина не импортирует в последнее время российскую нефть, то, соответственно, ценовая привязка - международные рынки.

Конечно, цены на нефть в мире - вещь довольно неустойчивая, зависит от геополитического напряжения. Август продемонстрировал отрицательную динамику, стоимость топлива обвалилась до минимума за последние несколько месяцев. Таким образом, если министр не продолжит свою игру и торги возобновятся, доходы «Укрнафты», вероятно, будут значительно ниже, чем они могли бы быть. А это прямо скажется на налоговых отчислениях компании.

Возникает логичный вопрос: кто же компенсирует причиненные убытки компании? Как известно, «Укрнафта» уже обратилась в Генпрокуратуру с просьбой расследовать действия министра Продана на предмет - злоупотребление служебным положением и служебный подлог. Теперь, видимо, стоит ожидать иск о возмещении нанесенного ущерба.

Артем Музыченко