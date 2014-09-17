Аналитики JP Morgan считают, что Украина может пережить зиму без российского газа

Украина за счет собственных ресурсов газа, поставок из Европы и экономии сможет продержаться без поставок газа из России в ближайший отопительный сезон 2014/2015 годов при условии, что "Газпром" не заблокирует так называемые реверсные поставки топлива в Украину из стран Евросоюза.

Об этом сказано в отчете аналитиков одной из крупнейших в мире финансовых компаний JP Morgan, текстом которого располагает УНИАН.

Российский "Газпром" в июне текущего года полностью прекратил поставки газа Украине из-за непогашенного долга за ранее поставленное топливо, который он оценил в 5,3 млрд долл. Украина оспаривает размер долга и повышение почти вдвое цены на российский газ со второго квартала 2014 года в Стокгольмском арбитражном суде и пытается компенсировать недопоставки российского газа импортом топлива из Евросоюза. JP Morgan в опубликованном на этой неделе отчете оценил дефицит в импорте газа в Украину в 11,5 млрд кубометров, отметив, что он может быть покрыт за счет запасов в хранилищах, в которых находится 16 млрд кубометров газа.

"Несмотря на то, что в прошлом году 58% газового импорта пришлось на поставки из РФ, мы думаем, что Украина с запасами газа, собственным производством и реверсными поставками сможет пережить нынешний отопительный сезон без прямых поставок газа из России", - сказано в документе.

Согласно прогнозам аналитиков, Украина в ближайшие 12 месяцев сократит потребление газа за счет его экономии и замедления экономического роста по крайней мере на 10% - до 45 млрд кубометров на фоне собственной добычи в 18,5 млрд кубометров (с учетом потери Крыма) и поставок из Европы 15 млрд кубометров газа.

По данным экспертов, теоретически из Словакии, Венгрии и Польши Украина может прокачивать вплоть до 24 млрд кубометров газа в год, однако на практике, по их данным, только словацкий газопровод полностью загружен, из-за чего реальные поставки будут меньшими.

В то же время эксперты признают, что существует риск прекращения "Газпромом" поставок газа в Евросоюз через украинскую территорию, что может заблокировать реверс газа для Украины из ЕС.

На прошлой неделе появились сообщения от газовых компании Польши, Словакии, Германии, Австрии и Румынии о том, что "Газпром" начал поставлять меньше газа, чем компании у него заказывают.

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Справка УНИАН. В современной истории Украины Россия уже дважды перекрывала поставки газа в 2009 и 2006 годах из-за спора о цене поставляемого топлива. В последний раз в результате конфликта пострадали ряд стран Евросоюза, которые в январе столкнулись с почти двухнедельным прекращением поставок через Украину.

Россия поставляет в ЕС около 30% необходимого ему газа, половина из которого прокачивается через территорию Украины.

По данным оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз», запасы газа в украинских подземных хранилищах за неделю с 6 по 13 сентября увеличились на 1,7% - до 16,218 млрд кубометров.