Украинцам могут компенсировать до 20% тела кредита на покупку электрокотлов

Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) предлагает компенсировать гражданам до 20% тела кредита, полученного на покупку котлов, для того, чтобы стимулировать украинцев к переходу на электрообогрев.

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона со ссылкой на заместителя министра Андрея Белоусова.

По его словам, проект постановления Кабмина, который определит порядок такого возмещения, уже разработан и в ближайшее время будет рассмотрен правительством.

Как уточнил Белоусов, проектом предусмотрена следующая схема: физическое лицо получает кредит в «Ощадбанке», который, в свою очередь, формирует реестр заемщиков и подает данные в Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности). А уже Госэнергоэффективности будет адресно возмещать заемщику до 20% тела кредита, но не более 5 тыс. грн. В то же время замминистра отметил, что для этих целей уже выделено 50 млн грн.

«Выделенные правительством 50 млн гривень позволят привлечь 200 млн гривень населения и, по расчетам специалистов, 36 тысяч домохозяйств смогут перейти на электроотопление, воспользовавшись этой возможностью», - цитирует Белоусова пресс-служба.

При этом, по мнению чиновника, благодаря предлагаемым правительством компенсациям, количество домохозяйств, меняющих газовые котлы на электрические, будет увеличиваться с каждым годом.

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Как сообщал УНИАН, ранее глава Госэнергоэффективности Сергей Савчук заявлял, что агентство направит 50 млн грн на компенсацию кредитов населению, которое будет отказываться от использования в своих домах отопительных котлов на природном газе, в пользу котлов, работающих на других видах топлива. По его словам, это поможет населению с небольшими доходами взять кредит на более выгодных условиях, что в будущем даст экономию потребления газа в Украине, которая более половины своих потребностей в «голубом» топливе пополняет за счет импорта. При этом Савчук выразил надежду, что эта программа заработает до конца текущего года.

Российский «Газпром» с 16 июня перевел Украину на предоплату поставок российского газа, снизив подачу топлива для украинских потребителей до нуля. При этом объемы добычи газа в Украине не смогут заменить поставки газа из России. Поэтому Украина разрабатывает реверсные маршруты поставок этого топлива из Европы.

В таких условиях правительство приняло решение максимально снизить использование природного газа в промышленности, а также жилищном секторе, для того, чтобы обеспечить украинцев теплом и горячей водой в зимний период. Помимо этого, реализация энергоэффективных проектов призвана позволить стране снизить зависимость от импортных поставок энергоресурсов.