Еврокомиссия предложила провести газовые переговоры 27 сентября

Европейская комиссия предложила провести трехсторонние переговоры по разрешению вопросов поставок газа в Украину и его транзита в ЕС в формате Украина-Россия-ЕС 27 сентября, однако российская сторона не давала согласия на такие переговоры, сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Юрий Продан.

«Европейская комиссия предложила 27 число (сентября), но российская сторона пока не подтвердила на сегодняшний день своего участия (в совещании) и, скорее всего, не подтвердит», – сказал министр.

Он отметил, что Украину удовлетворяет любая дата переговоров, кроме 22-23 сентября, когда пройдет заседание Совета министров стран - членов Европейского энергосообщества, где Украина является председателем.

«Относительно места проведения, то оно будет согласовано в рамках консультаций. Пока нет информации о месте встречи, потому что даже дата не согласована. Но, наверное, это будет одна из европейских стран», - сказал Продан.

Ранее представитель вице-президента Европейской комиссии по энергетическим вопросам Гюнтера Эттингера Марлене Холзнер заявила, что Трехсторонняя встреча в формате Украина-Россия-ЕС для решения спорных газовых вопросов состоится 20 сентября в Берлине. Однако позднее эта информация была опровергнута. В то же время Президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу выразил надежду, что в ближайшие дни на трехсторонней встрече удастся решить энергетический конфликт между Украиной и Россией.

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Справка УНИАН. Переговоры об урегулировании ценового вопроса между НАК «Нафтогаз Украины» и «Газпромом» продолжались с начала мая, последний их раунд состоялся в Киеве 14-15 июня. Переговоры закончились безрезультатно. Как подчеркнул глава правительства Украины Арсений Яценюк, все предложенные компромиссы были осознанно отклонены российской стороной исключительно по политическим мотивам. По мнению Яценюка, Россия вела переговоры, имея изначальную установку не соглашаться ни с одним из предложений, в то время как Украина и ЕС имели четко выстроенную единую позицию.

16 июня «Газпром» сократил до нуля поставки газа для Украины, оставив только объемы прокачки для европейских потребителей. Кроме того, Украина и Россия подали иски в Стокгольмский арбитраж: Украина – об установлении справедливой цены на газ при сохранении действующего контракта и о взыскании 6 млрд долл. в качестве переплаты в предыдущие периоды. Исковое требование российской стороны – взыскать с Украины долг за потребленное топливо в размере 4,5 млрд долл.