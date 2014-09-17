Госкомпания «Центрэнерго» собирается покупать уголь в России по $80 за тонну

Государственная энергогенерирующая компания «Центрэнерго», эксплуатирующая 3 теплоэлектростанции, в связи с дефицитом угля из-за военных действий на Донбассе планирует импортировать уголь из России по цене 80 долларов за тонну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на заседании Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщил представитель компании «Центрэнерго».

По его словам, цена украинского угля на сегодняшний день составляет порядка 850 гривень за тонну. Однако из-за военных действий на Донбассе и разрушения железнодорожной инфраструктуры этот уголь невозможно доставлять на тепловые станции компании.

Читайте такжеПредлагаемый россиянами Украине дешевый уголь мог быть украден на Донбассе

Как отметил представитель «Центрэнерго», у компании уже имеются наработки по будущим контрактам, но также есть ряд факторов, препятствующих закупкам импортного топлива, а именно – из-за существующих ограничений Национального банка Украины на покупку валюты, так как все расчеты по контрактам на поставки импортного топлива ведутся исключительно в валюте. Поэтому представитель компании не смог назвать конкретных сроков и объемов поставки угля.