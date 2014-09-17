Россия продолжает снижать поставки газа в Словакию - объемы упали на 23%

18:06, 17 сентября 2014
Энергетика
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Словацкая национальная газовая компания SPP сегодня второй день подряд получила на 23% меньше газа российского газа, сообщил в среду пресс-секретарь компании Петр Беднар.

REUTERS

«SPP сегодня снова получила примерно на 23% меньше газа. Поставки всем клиентам остаются стабильными и гарантированными», - отметил он в переданном агентству УНИАН сообщении.

SPP заявила о уменьшены примерно на 10% поставки газа из РФ на прошлой неделе, отметив, что на примерно таком же уровне они оставались до начала текущей.

Читайте такжеСМИ: "Газпром" сократил поставки газа в Словакию уже на 25%Словакия стала одной из пяти стран, которые публично заявили о сокращении в последнее время газовых поставок из РФ, вместе с Польшей, Германией, Австрией и Румынией.

Ранее в сентябре британская Financial Times написала, что "Газпром" решил ограничить поставки газа Евросоюза для того, чтобы блокировать реверсные поставки топлива Украине, которой он с июня прекратил поставлять газ и за счет поставок из ЕС хочет покрыть часть газового дефицита. Наибольшими возможностями по поставкам газа из ЕС для Украины владеет Словакия, которая начала реверс с начала этого месяца.

Словакия также является наиболее зависимой из всех 28 стран Евросоюза от поставок российского газа, который занимает около 98% в импорте этого топлива в страну.

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