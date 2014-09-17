Россия продолжает снижать поставки газа в Словакию - объемы упали на 23%
Словацкая национальная газовая компания SPP сегодня второй день подряд получила на 23% меньше газа российского газа, сообщил в среду пресс-секретарь компании Петр Беднар.
«SPP сегодня снова получила примерно на 23% меньше газа. Поставки всем клиентам остаются стабильными и гарантированными», - отметил он в переданном агентству УНИАН сообщении.
SPP заявила о уменьшены примерно на 10% поставки газа из РФ на прошлой неделе, отметив, что на примерно таком же уровне они оставались до начала текущей.
Читайте такжеСМИ: "Газпром" сократил поставки газа в Словакию уже на 25%Словакия стала одной из пяти стран, которые публично заявили о сокращении в последнее время газовых поставок из РФ, вместе с Польшей, Германией, Австрией и Румынией.
Ранее в сентябре британская Financial Times написала, что "Газпром" решил ограничить поставки газа Евросоюза для того, чтобы блокировать реверсные поставки топлива Украине, которой он с июня прекратил поставлять газ и за счет поставок из ЕС хочет покрыть часть газового дефицита. Наибольшими возможностями по поставкам газа из ЕС для Украины владеет Словакия, которая начала реверс с начала этого месяца.
Словакия также является наиболее зависимой из всех 28 стран Евросоюза от поставок российского газа, который занимает около 98% в импорте этого топлива в страну.