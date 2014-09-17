Миллер уверяет, что Россия поставляет газ Европе в рамках договоров

Глава российского газового монополиста компании "Газпром" Алексей Миллер заверил президента России Владимира Путина, что поставки российского газа потребителям в Европу идут в соответствии с договорами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского президента по итогам встречи.

"Миллер информировал президента РФ о текущей деятельности ОАО «Газпром». Миллер, в частности, доложил, что поставки газа потребителям в Европу идут в соответствии с договорами, а также информировал главу государства о ходе переговоров о поставках газа в Китай и планах компании по добыче в текущем году", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, словацкая национальная газовая компания SPP 17 сентября сообщила, что второй день подряд получила на 23% меньше российского газа.

На прошлой неделе появились сообщения от газовых компаний Польши, Словакии, Германии, Австрии и Румынии о том, что "Газпром" начал поставлять меньше газа, чем компании у него заказывают.

В сентябре британская Financial Times написала, что "Газпром" решил ограничить поставки газа Евросоюзу для того, чтобы заблокировать реверсивные поставки топлива Украине, которой он с июня прекратил поставлять газ и которая за счет поставок из ЕС хочет покрыть часть газового дефицита. Самыми большими возможностями по поставке газа из ЕС для Украины обладает Словакия, которая начала реверс с начала этого месяца.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, транзит российского газа через территорию Украины в страны Европы в январе-июле 2014 года сократился на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года - до 41,78 млрд куб. м., в июле 2014 года транзит природного газа сократился по сравнению с июлем 2013 года на 33% - до 5,209 млрд куб. м.