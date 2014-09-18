Китай разработал план увеличения добычи сланцевого газа в 150 раз

Министерство земельных и природных ресурсов КНР прогнозирует увеличение добычи сланцевого газа с нынешних 200 млн кубометров газа до 30 млрд кубометров в год к 2020 году, передает ПРАЙМ со ссылкой на издание "Мэйжи цзинцзи синьвэнь".

Читайте такжеРоссия тайно финансирует кампанию против добычи сланцевого газа в Европе - генсек НАТО "Основным препятствием к выполнению данной задачи является технологическое отставание Китая. Если стране удастся получить необходимые технологии, то добыча топлива будет стремительно расти", - приводит издание мнение аналитика SCI99 (ведущее аналитическое агентство КНР в области энергетики) Ван Сяокуня.

Читайте такжеВеликобритания отменила запрет на добычу сланцевого газаКак отмечает газета, для добычи запасов сланцевого газа сейчас в мире применяется технология гидравлического разрыва пластов земли, которая требует большого количества водных ресурсов. Однако в Китае уже сейчас ощущается нехватка питьевой воды. Кроме того, в Китае пока нет разветвленной сети трубопроводов, которая бы позволила добытый газ сразу доставлять потребителю.

Читайте также«Надра Украины» не собирается выходить из сланцевых проектов с Shell и ChevronВ докладе Министерства земельных и природных ресурсов КНР сообщается, что по итогам 2013 года в Китае было добыто 200 млн кубометров сланцевого газа. В 2015 году ведомство прогнозирует увеличение добычи этого вида топлива до 6,5 млрд кубометров.

Китайская компания PetroChina (дочерняя компания Китайской национальной нефтегазовой корпорации - CNPC) рассчитывает усилить конкуренцию с Sinopec в сфере добычи сланцевого газа. В настоящее время неоспоримым лидером по добыче сланцевого газа в КНР является Sinopec, которая добывает сланцевый газ в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай) на месторождении Фулин. В 2015 году Sinopec рассчитывает закончить сооружение там производственных мощностей, что позволит увеличить объем добычи газа до 5 млрд кубометров в год.

CNPC в настоящее время может добывать не более 100 млн кубометров сланцевого газа в год.

Китай заинтересован в добыче сланцевого газа, чтобы снизить зависимость от импорта газа.