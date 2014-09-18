"Газпром" не может увеличить поставки газа в Европу и снижает его добычу

Крупнейший в мире производитель газа "Газпром" сообщил, что снижает прогноз добычи газа и производство в 2014 году, не видя пока возможности удовлетворять потребности Европы в дополнительных объемах топлива, передает Reuters.

Однако экспортер сможет выполнить заявки на увеличение поставок от европейских клиентов по мере роста запасов газа в принадлежащих "Газпрому" подземных хранилищах Европы.

"Газпром" осуществляет стабильные суточные поставки европейским потребителям, мы полностью идем в наших контрактных обязательствах. Речь (в запросах стран ЕС) шла о так называемых дополнительных объемах", - сказал глава Газпрома Алексей Миллер на встрече с Путиным.

Это же подтвердил в среду и представитель Еврокомиссии, который на условиях анонимности сообщил журналистам, что "Газпром" корректирует объемы поставок, однако не выходит за предусмотренные контрактами диапазоны.

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Еврокомиссия считает, что запасы газа в хранилищах на сегодня позволяют обеспечить спрос, однако чиновники ЕС обеспокоены дальнейшим развитием ситуации.

"Газпром" обещает выполнить свои обязательства по запасам газа: Миллер сказал, что сейчас экспортер закачал в свои европейские ПХГ 3,8 миллиарда кубометров и планирует закачать 5 миллиардов.

"По мере накопления газа активного в наших ПХГ, мы сможем удовлетворить спрос наших европейских потребителей", - добавил глава "Газпрома".

Миллер сказал также, что концерн снизил прогноз добычи на 2014 год до 463 миллиардов кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, российский газовый монополист «Газпром» сократил поставки газа в Польшу и Словакию, а также повысил цену на газ для Венгрии. Три страны являются ключевыми поставщиками реверсного газа в Украину.