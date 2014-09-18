Обвал на рынке нефти продолжается

На мировых торгах в четверг, 18 сентября, цены на нефть продолжили падение, передает Bloomberg.

Так, на торгах в Нью-Йорке стоимость октябрьского контракта WTI уже упала на 0,61 долл. за баррель (-0,65%) - до 93,81 долл/барр., ноябрьского - на 0,56 долл. за баррель (-0,6%) - до 92,64 долл./барр.

Фьючерс ноябрьской нефти сорта Brent на торгах в Лондоне подешевел на 0,62 долл. за баррель (-0,63%) и составил 98,35 долл./барр. Цена Brent упала на 15% по сравнению с отмеченным в июне 9-месячным пиком $115,71 за баррель.

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